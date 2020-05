Le retour en classe jugé «impossible» par des professeurs

Des enseignants et des membres du personnel de soutien des écoles de la région de Montréal jugent que le retour en classe prévu le 19 mai est irréaliste.

Les enseignants, qui recommencent à travailler de la maison cette semaine afin de préparer le retour en classe, s’inquiètent.

• À lire aussi: 75 nouveaux décès et 758 cas supplémentaires au Québec

• À lire aussi: La réouverture des commerces repoussée d'une semaine à Montréal

Écoles vétustes, manque de locaux, classes surchargés, pénurie de personnel, la tâche risque d’être difficile d’un point de vue logistique dans la grande région de Montréal.

Catherine Beauvais St-Pierre, président de l’Alliance des professeurs de Montréal.

«Honnêtement, le 19 mai, je n’y crois pas. Je ne crois pas que c’est possible. Tout le Québec a un défi pour la rentrée scolaire. [...] À Montréal le défi est multiplié partout, c’est un énorme casse-tête», juge Catherine Beauvais St-Pierre, présidente du syndicat de l’Alliance des professeurs de Montréal.

Même son de cloche pour le Syndicat de l'enseignement de la Pointe de l'Île.

«On ne semble pas avoir le contrôle de la situation, et on craint d’être plus les vecteurs de contamination que la solution», indique Stéphane Soumis.

Autre problème qui inquiète le milieu scolaire : plusieurs enseignants ont perdu leur service de garde pendant la crise et doivent se trouver une nouvelle place pour leurs enfants, ajoutant ainsi à la complexité du problème.

Pour l’ensemble du Québec, les directions d’établissements scolaires croient que 60% des élèves seront de retour en classe.

À Montréal cette proportion pourrait dépasser les 70%.

En point de presse lundi, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il pourrait y a avoir des ajustements et que l’organisation de ce retour était une gymnastique «incroyable».

«Je veux juste demander aux Québécois d’être compréhensifs, d’être un peu indulgents, on va s’ajuster. Tout le monde est de bonne foi, et tout le monde est débrouillard dans sa façon de se préparer», a-t-il expliqué.

Il a une fois de plus précisé que les enseignants qui ont plus de 60 ans n’auront pas à venir à l’école et que des étudiants en enseignement pourraient être mis à contribution.