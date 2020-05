Le Saguenay prêt à reporter la réouverture de la 175

Le Saguenay-Lac Saint-Jean est-il vraiment prêt à lever les contrôles routiers à compter de lundi prochain? Le conseil municipal de Saguenay pourrait bien demander à Québec de retarder la réouverture de trois autres semaines.

Le conseiller Martin Harvey, du secteur La Baie, présentera la résolution lors de la séance de lundi soir. Bon nombre d'élus prévoient l'appuyer, après en avoir discuté entre eux tout au long de la fin de semaine.

«On a plusieurs propriétaires de chalets qui résident à l'extérieur, dont Montréal», explique le conseiller responsable des Finances, Michel Potvin, qui va appuyer la proposition. «C'est sûr que plusieurs d'entre eux vont venir.»

Les élus sont favorables à la réouverture des chantiers de construction, à la réouverture des écoles et des commerces. Il serait toutefois préférable, à leurs yeux, de voir comment la situation va évoluer au cours des prochaines semaines avant de lever les points de contrôles routiers.

Ils craignent le ressac si jamais il y a explosion des cas de la COVID-19, et que la situation perdure jusqu'à l'automne.

«On peut se demander si les gouvernements seront aussi généreux si on retombait encore dans un confinement l'automne prochain», questionne le conseiller jonquiérois Jean-Marc Crevier.

«On ne peut pas se permettre de l'échapper», renchérit Michel Potvin. «Sinon, on en aura pour un an et ça va être la fin de bien des choses sur le plan économique.»