Les taxes seront gelées à Québec en 2021

La Ville de Québec sera bien outillée, sur le plan financier, pour faire face aux impacts de la pandémie et à la chute des revenus qui en découlera en 2020, grâce à un surplus de 36,3 M$ réalisé l’an dernier, a-t-on appris lundi.

L’heure est au bilan aujourd’hui, à l’hôtel de ville, à la suite du dépôt des résultats financiers pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre.

La Ville a engrangé des revenus de 1 550 millions $ (ou 1,55 milliard $), en hausse de 3,2 % par rapport à ses prévisions budgétaires, révèlent les documents de la reddition de comptes financière 2019 dévoilés en début d’après-midi, en marge d’un huis clos technique virtuel.

L’administration Labeaume dit avoir respecté les objectifs de son cadre financier «à 100 %» en 2019 grâce à un excédent des revenus de 36,3 M$ auquel il faut ajouter 17 M$ provenant de la réserve de neige, pour un total de 53,3 M$. Ce montant fausse cependant la donne et sera réaffecté au fonds consacré à la neige en 2020.

La croissance des revenus de la Ville, supérieure aux prévisions, est due en partie à des ajouts de taxes foncières au rôle (9 M$), à l’imposition additionnelle de droits de mutation (7,3 M$ de plus) et à des revenus d’intérêts supérieurs de 7,4 M$.

«Prête à rebondir» en 2020

Conséquemment, la Ville estime être dans une position «enviable» et se dit prête «à rebondir» et à faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 qui aura des répercussions financières importantes.

«La pleine mesure de ces impacts posera des défis budgétaires importants dès 2020 et possiblement au cours des années subséquentes. Dans ce contexte, la très bonne position économique de Québec et la gestion rigoureuse des finances de la Ville sont d’une importance capitale et placent l’organisation municipale dans une position enviable pour regarder vers l’avenir», peut-on lire dans la documentation remise aux journalistes.

La dette baisse légèrement

La dette nette de la Ville de Québec a baissé de 7,9 M$ en 2019, moins rapidement que prévu cependant, pour s’établir à 1 572,9 M$. Lors de la présentation du budget 2019, la Ville envisageait alors une réduction de 28,6 M$. La Ville a notamment dû ajouter à la dette le coût des camions de collecte des ordures dont elle vient de faire l’acquisition pour reprendre en régie une partie du service.

L’endettement net à long terme par tranche de 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU) est désormais de 2,31 $, soit le niveau le plus bas depuis 2008, insiste-t-on dans le portrait financier.

Quant aux taxes, la Ville de Québec dit se comparer avantageusement aux autres grandes villes de la province depuis 2008 avec une augmentation cumulative des taxes résidentielles de 18,7 % (moyenne de 1,9 % par an) alors que la hausse des autres villes (Montréal, Laval, Longueuil, Lévis, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke) se situe à 32,2 % (moyenne de 2,5 % par an).

Pour ce qui est des taxes non résidentielles, la hausse cumulative entre 2008 et 2020 est de 30,5 % (moyenne de 2,3 % par an) comparativement à 32,5 % (moyenne de 2,5 % par an) dans les autres grandes villes du Québec.

Réseau structurant

Par ailleurs, la Ville a indiqué que 68,9 millions $ ont été engagés jusqu'à maintenant dans le projet de réseau structurant de transport en commun. Cela comprend 33,8 millions $ d'investissements, notamment en honoraires professionnels et techniques (11,2 M$), en travaux sur les utilités publiques comme les réseaux d'Hydro-Québec et des entreprises de télécommunication (12,8 M$) et en rémunération (8,1 M$).

Divers contrats ont aussi été octroyés, dont le principal est attribué à Hydro-Québec pour le déplacement de ses utilités (21 M$). Le second en importance a été donné à Tram-Innov pour la prestation de services de génie-conseil et d’architecture (14,9 M$).

Le maire Régis Labeaume et le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, doivent faire le point avec la presse en milieu d’après-midi, avant la séance du conseil municipal.

Des déficits dans les prochaines années

Le maire Régis Labeaume estime que la Ville de Québec pourrait devoir composer avec un déficit de 215 M$ en 2020 et 2021 en raison des impacts de la crise sanitaire. Malgré la perte anticipée des revenus, les comptes de taxes seront gelés en 2021, confirme-t-il.

- avec la collaboration de Stéphanie Martin