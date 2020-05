Logistik Unicorp va produire des millions de blousons de protection

Le chef de file de la production d’uniformes au Canada, Logistik Unicorp, va mobiliser sa chaîne d'approvisionnement pour produire des millions de blousons de protection médicale destinés aux travailleurs de la santé du Canada.

Dans un communiqué publié lundi, l’entreprise a indiqué qu’elle compte fournir des solutions lavables et jetables entièrement produites au Canada au cours des six prochains mois, grâce à une entente signée avec le gouvernement du Canada.

«Lorsque l'appel a été lancé aux entreprises, nous avons compris que nous avions un rôle à jouer, et nous avons déterminé que nous avions la capacité de faire une différence pour les travailleurs de première ligne. En quelques jours, nous avons été en mesure de développer les produits et de certifier des prototypes auprès de Santé Canada», a déclaré Karine Bibeau, vice-présidente aux ventes de Logistik Unicorp.

L’entreprise, dont le siège social est à Saint-Jean-Sur-Richelieu, a récemment fait l'acquisition d’un nouvel équipement nécessaire à la confection et la livraison d'importants volumes de blousons de niveaux de protection 2 et 3.

Au cours des prochaines semaines, elle prévoit d’augmenter graduellement sa cadence de production.

Cette annonce permet la reprise des activités et le retour au travail de 20 usines spécialisées dans la fabrication de textiles et de vêtements à travers le Canada. L’occasion pour ces entreprises canadiennes «de démontrer leurs capacités et leur savoir-faire dans le domaine médical», un secteur qui a l'habitude de s'approvisionner à l'étranger.