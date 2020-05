«Montréal est presque l’épicentre de la COVID sur Terre»

C’est un pari très risqué, une semaine de décisions «sensibles» avec lesquels le gouvernement Legault aura à composer alors que le déconfinement progressif s’entame et que les commerces de détail dans la province ouvrent à part dans la grande région de Montréal. Et tout ça alors que les cas de COVID ne diminuent pas, met en lumière Mario Dumont.

«On a 100 décès et 1000 nouveaux cas par jour, c’est énorme. Montréal présentement est presque l’épicentre de la COVID sur Terre avec New York et quelques autres villes américaines. La métropole est un des points chauds du monde pour le coronavirus. Quand les gens nous regardent, ils doivent se questionner», souligne notre commentateur politique.

«On est les premiers à déconfiner aussi rapidement. On repart l’économie des régions, mais c’est un pari risqué. Le gouvernement a des décisions sensibles à prendre au cours des prochains jours. Et il faudra prendre la fameuse décision au plus tard jeudi à savoir si on ouvre les commerces à Montréal lundi prochain? Est-ce que l’on annule? Est-ce que l’on reporte d’une semaine, de plus? Ça sent mauvais pour Montréal et même chose pour l’école. Va-t-on reporter l’ouverture des écoles dans la métropole le 19 mai», se questionne Mario Dumont à l’image de nombreux Québécois.

