Nouveau documentaire sur Illico: le parcours de sa mère dans une résidence

Le documentaire «Le Château», réalisé par Denys Desjardins, dresse le portrait de Madeleine, la mère du réalisateur, alors qu'elle traverse les réalités parfois difficiles et bouleversantes de la vie dans une résidence pour aînés de Montréal.

«J’ai toujours fait des films de famille, parfois ce sont des films plus personnels, mais cette fois-ci je ne pouvais pas trouver plus personnel que de filmer ma mère», indique d’emblée Denys Desjardins.

«J’ai fait une recherche involontaire si je peux dire parce que j’allais la visiter, je découvrais en même temps cette résidence-là, des personnages et des lieux», explique le réalisateur lorsqu’on lui demande ce qui lui a inspiré ce film, tourné avant la pandémie que l’on traverse aujourd’hui.

«Je trouvais ça particulier, je ne savais pas trop si j’avais le droit de filmer ça, et finalement en étant là souvent et longtemps, j’ai découvert que ça m’intéressait, et surtout que ça m’intéressait de suivre le vieillissement de ma mère, sa vie de personne âgée, un peu cloîtrée à l’intérieur de ces bâtiments-là. Ça m’intriguait, et je me disais qu’il faudrait documenter ça», poursuit-il

On suit ainsi le quotidien de Madeleine, dans sa fougue et son sens de l’humour comme dans les maux que la vieillesse lui inflige, à travers les dédales parfois complexes et froids des résidences pour aînés. Le réalisateur comme sa sœur sont également très présents tout au long du long métrage.

«On l’a vécu de l’intérieur, il y a eu des scènes où on était un peu pris avec notre mère, qui était trop malade pour eux [le personnel de la résidence]. On ne la sent peut-être pas clairement dans le film cette colère-là, mais il y en avait une», raconte Denys Desjardins, faisant notamment référence aux impératifs financiers souvent à la base des décisions prises par ces résidences privées.

Cinéma vécu

La sortie du film est éloquente à deux égards. D’abord parce qu’elle survient alors que ces institutions traversent une crise sans précédent, puis parce qu’elle suit de peu le décès de Madeleine, qui aura vécu près de deux ans dans un CHSLD, après son départ du Château.

Alors que la pandémie de la COVID-19 éclaire d’une lumière crue la relation souvent problématique qu’entretient le Québec avec ses aînés – ce qui aurait pu justifier une critique plus dure – le portrait qu’en offre Denys Desjardins demeure bouleversant, tragique, mais sans jamais tomber dans la contestation grossière. Il s’agit d’un documentaire sans complaisance ni sévérité excessive, précis comme intime, fidèle aux drames et aux repos qui caractérisent la vieillesse.

«Ce n’est pas un documentaire qui est descriptif ou vindicatif, ce n’était pas un règlement de compte, c’était plutôt un constat dans l’action, décrit le réalisateur. C’est du cinéma vécu. Et c’est doublement vécu parce qu’on le vit aussi comme famille, parce que c’est notre mère, ce n’est pas juste des personnages qui le vivent.»

Service communautaire

Le documentaire se termine alors que Madeleine se voit forcée de déménager, son état de santé nécessitant alors des soins devenus trop importants, mais dans un contexte où le temps d’attente pour avoir une place en CHSLD peut aller jusqu’à deux ans.

«Moi, je ne voulais pas non plus dénoncer ça, les lieux sont ce qu’ils sont, mais maintenant, je le comprends plus de l’intérieur, poursuit le réalisateur. En même temps, on peut s’accuser soi-même, où on en est comme société, comme famille. Je comprends que ma mère était malade au point où ça prenait un établissement de soins, je ne pouvais pas la garder chez moi, mais ça questionne ça aussi.»

« Ça peut avoir l’air un peu loufoque, mais je crois qu’on devrait instaurer bientôt chez les jeunes un service communautaire, pas nécessairement pendant deux ans, mais un peu comme on le fait parfois pour le militaire, propose Denys Desjardins. Il me semble que ça nous donnerait une bonne expérience étant jeune, de s’occuper des autres.»

Le documentaire Le Château sera disponible en exclusivité sur Illico à partir de mardi et sera ensuite accessible via différentes plateformes de vidéos sur demandes à compter du 19 mai.