Oui, non, peut-être, jamais de la vie!

Après des semaines de fermeture, l’ouverture progressive des commerces de détail commence ce matin dans la province hormis dans la grande région de Montréal. Encouragerez-vous les commerces locaux, continuerez-vous à acheter par internet, vous rendrez-vous sur place ou demeurerez-vous à la maison?

• À lire aussi: Votre magasinage ne sera plus pareil

Vos commentaires sur la page Facebook du Québec Matin sont assez partagés. Les voici:

«Je réserve mon avant-midi pour faire les boutiques locales» - Diane

«J'ai la chance d'habiter Québec depuis 3 ans ce mois. Tellement chanceuse avec l'ouverture de quelques boutiques, surtout le Fleur de Lys, 10 minutes à pied de chez-nous, presque à côté de TVA, plusieurs boutiques avec entrée extérieure, je vais juste aller voir pour me changer les idées» - Pierrette

«Tant que nous aurons un marché où le mot profit existe, qu'importe d'appuyer le marché local ou pas, quelqu'un va vouloir faire de l'argent plus qu'un autre» - Jean-Pierre

«Moi, je vais rester dans mon coin, je n'ai plus le besoin de magasiner. Les gens n'ont pas tous actuellement, l'argent pour y aller aussi! - Anick

«Bien contente que Montréal ouvre les commerces plus tard!!! Pas vraiment le goût d’aller magasiner surtout dans les magasins de linge!!» - Christianne

«J'ai hâte que mes friperies préférées ouvrent. Comme les temps sont difficiles coté argent celles-ci seront encore plus appréciées de ma part» -Christiane

«Ça ne change rien, je reste à la maison. À mon âge, 73 ans, c'est plus sage. Je laisse la place à ceux qui ont vraiment besoin de faire des achats...» - Augustin

«Moi personnellement, je vais y aller selon mes moyens. Parce que je ne sais pas si vous y avez pensé, mais dans mon cas, nos salaires ont diminué à un certain pourcentage et certains produits ont augmentés, surtout lorsqu'on achète régional, c'est encore plus cher. Donc s'il me reste 20$ et que la tomate qui vient des États-Unis est moins chère que celle de ma région, le choix est facile dans mon cas» - Katy

«Je suis à Montréal. J'espère pouvoir vivre le début du déconfinement le 11 mai. J'irai encourager certains commerces. Cependant faudra que ces commerces ouvrent en mai. J’espère que ça sera le cas. - David

«Let's go Montréal! Allez magasiner à l'extérieur de Montréal, vous avez ben commencé ça en fin de semaine dans les parcs. Évidemment, ça serait une très mauvaise idée de faire cela, ça ferait que de nous priver du peu d'été que l'on peut avoir donc restez chez vous» - Guillaume

«Je demeure au Saguenay. Je ne me garrocherai pas dans les magasins sans avoir un besoin essentiel de quelque chose. Le déconfinement de la région est prévu la semaine prochaine. Je crois que l’on doit marcher sur des oeufs» - France

«L’essentiel reste en vigueur!!! On n'imitera pas les autres !!! La cohue dans les magasins!!! Non merci!!!» - Monique

«Super, il et grand temps. Je trouve ça très plate de voir le stress qu'il y a. La seule chose est d'être propre et se laver et garder une distance» - Mario

«Non, je reste confinée et j'attends de voir comment ça va se passer. Aucune chance à prendre» - Ginette