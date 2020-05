Un examen de la réponse fédérale à la COVID-19 sera fait

Le premier ministre Justin Trudeau soutient qu’un examen sera mené sur la réponse qu’a donnée son gouvernement à la pandémie, une fois que la crise de la COVID-19 sera terminée.

«Après, quand tout ça sera fini, il y aura des gens qui auront des recommandations. On va demander une vérification. On va regarder comment mieux se préparer la prochaine fois», a-t-il dit lundi au courant de son point de presse quotidien.

La veille, M. Trudeau avait admis lors de son passage sur le plateau de «Tout le monde en parle» qu’il y a certaines choses que son gouvernement aurait pu faire mieux. M. Trudeau n’a toutefois pas fourni d’exemples spécifiques de choses qu’il ferait différemment s’il en avait la chance.

Lundi, il a fait valoir que sa priorité du moment est de se concentrer sur ce qu’il doit faire « aujourd’hui et demain» pour aider les Canadiens à traverser la crise sanitaire.

D’ailleurs, le premier ministre n’a pas fermé la porte à prolonger la durée de certains programmes d’aide, comme la subvention salariale. Cette mesure est prévue pour trois mois, soit ceux de mars, avril et mai.

Les premiers versements doivent être acheminés ce jeudi et sont rétroactifs au 15 mars. Jusqu’à maintenant, environ 96 000 entreprises se sont inscrites pour la subvention salariale, ce qui permettrait à 1,7 million de travailleurs d’en bénéficier.

Par ailleurs, M. Trudeau a profité de son point de presse quotidien pour rappeler que la lutte au coronavirus est mondiale. «Ça ne peut pas être juste les pays les plus riches qui produisent un vaccin pour leurs citoyens», a-t-il dit.

Plus tôt lundi, il avait pris part à une conférence virtuelle en compagnie de leaders d’Europe et d’autres endroits dans le monde pour lancer une collecte de fonds mondiale afin d’amasser plus de 8 milliards $ US pour soutenir la recherche d'un vaccin et de traitements contre la maladie.

Le premier ministre canadien a souligné qu’Ottawa a déjà débloqué environ 850 millions $ dans la recherche scientifique au Canada et à l'international.