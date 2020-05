Un téléthon mondial permet de lever 7,4 milliards d'euros pour financer un vaccin

L'OMS s'est félicitée lundi de la levée de 7,4 milliards d'euros lors d'une conférence des donateurs pour financer le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, expression de la «solidarité mondiale» dans la lutte contre la pandémie, selon son directeur général.

«C'est une démonstration puissante et inspirante de la solidarité mondiale», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. La pandémie, a-t-il ajouté, est «l'occasion pour le monde de s'unir face à une menace commune, mais aussi pour bâtir un avenir commun».

L'objectif de ce téléthon mondial organisé par la Commission européenne, et auquel ont participé une quarantaine de pays, était de recueillir 7,5 milliards d'euros pour la recherche, le développement, la production et surtout «la distribution équitable» d'un vaccin, de traitements et de kits de diagnostic à toutes les populations touchées par le virus, a insisté M. Tedros.

Les sommes que ces États se sont engagés à verser «ne couvrent qu'une partie de la réponse» au nouveau coronavirus, a également rappelé le patron de l'agence sanitaire de l'ONU.

«Dans les semaines et les mois à venir, nous aurons besoin de beaucoup plus pour répondre à la demande d'équipement de protection personnel, d'oxygène médical et d'autres matériels essentiels», a-t-il souligné.