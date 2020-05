Voici les directives de santé pour la rentrée COVID-19

La «rentrée COVID-19» des prochaines semaines promet de transformer profondément les façons de faire dans les classes du primaire et les milieux de garde. Pour éclairer les travailleurs de ces secteurs, la CNESST a dévoilé trois guides, lundi.

• À lire aussi: Réouverture des écoles : Legault demande aux Québécois d'être indulgents

Comme elle l’avait fait pour guider les propriétaires des commerces de détail, les gestionnaires d’entreprises manufacturières et ceux des chantiers de construction la semaine dernière, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a préparé des guides de prévention afin de «garantir que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possible dans le contexte de la COVID-19».

































La trousse virtuelle comprend des indications sur les bonnes pratiques à maintenir en tout temps et les aménagements recommandés dans les espaces comme les classes. Pour le cas de l’école, par exemple, on y liste les mesures à considérer lors de la récréation, dans les locaux ainsi que dans le transport scolaire.

























Dans les guides concernant les services de garde, les éducateurs et éducatrices pourront notamment y trouver des instructions sur les manières optimales d’interagir avec les enfants pour se prémunir de la transmission du virus.





























Les guides abordent également les questions de la distanciation physique, l’hygiène et l’étiquette respiratoire, la salubrité de l’environnement, l’exclusion des lieux de travail et l’isolement des travailleurs symptomatiques.