Arrêtez d’infantiliser ceux qui ont fait le party!

«Je suis en santé et je me sens emprisonné. J’ai 77 ans, il me reste combien d’étés? À mon âge chaque jour, mois, années comptent. C’est peut-être le dernier été de ma vie, et je suis coincé à l’intérieur.»

Ces propos sont tirés d’une lettre qu’a reçue Richard Martineau. Elle fait écho au sentiment qu’entretiennent de nombreux aînés autonomes qui se sentent les grands oubliés du gouvernement Legault.

Une femme de 81ans qui habite dans une résidence privée lui a aussi écrit afin de dénoncer sa situation. «On fait une marche supervisée à la queue leu leu, puis on est confiné à l’intérieur. Je comprends que l’on ne peut pas avoir de visite, mais on ne peut même pas aller dans la salle commune jouer aux cartes et au bingo», se désole-t-elle.

Nombreux sont les aînés qui trouvent le temps long confinés entre quatre murs et leur moral écope. «Ils disent d’arrêter de les infantiliser qu’ils vont suivre les consignes. Les personnes âgées d’aujourd’hui ont fait le party dans les années 60. Ils n’ont pas attendu la légalisation et la SQDC pour avoir du fun! Cette génération-là brasse la cage!», soutient le chroniqueur.

«On veut les protéger. On les aime et on veut qu’ils soient là longtemps, mais ils ont besoin de vivre, de respirer. Où est l’équilibre?», se questionne Richard Martineau.

*** Voyez l’intégralité du commentaire de Richard Martineau