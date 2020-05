Canadian Tire, le nouveau centre d’achats

Les commerces demeurent fermés une semaine supplémentaire à Montréal. Mario Dumont est satisfait de la décision du gouvernement, mais demande à François Legault de donner un tour de vis supplémentaire; question d’équité et de sécurité publique.

• À lire aussi: Montréal attend: «Je suis dégoûté de la situation»

• À lire aussi: Engouement monstre dans des commerces de Québec

«Les Canadian Tire à ce que l’on me raconte sont devenus les nouveaux centres commerciaux. On n’a plus le droit d’aller se promener au centre d’achats, mais dans les Canadian Tire, ça se promène n’importe comment, les gens flânent et n’ont pas de panier. Il y a plein de monde qui ne cherche rien », critique notre chroniqueur politique.

Le gouvernement devait étudier sérieusement la possibilité de restreindre le commerce à Montréal avance Mario Dumont qui croit que sa requête risque de lui faire des ennemis.

«La population est divisée concernant la réouverture des commerces de la métropole, mais il faudra peut-être ce genre d’électrochoc de restriction. On ferme les allées des Walmart et Costco, on garde accessible seulement ce qui alimentaire, rien d’autre. Plus une guenille, plus une paire de bas, plus une chaussure se vend!» lance Mario Dumont.

«Au début du confinement, Monsieur Legault avait quasiment peur du monde, de leur réaction, que quelqu’un voie son t-shirt au bout de l’allée et qu’elle ou il se batte avec l’agent de sécurité pour aller le chercher. Gardons uniquement ce qui est alimentaire dans les Walmart, Costco et ailleurs. Les petits commerçants vont au moins se dire que ce que les gens ne p uvent pas en acheter dans leur commerce, ils ne pourront pas l’acheter ailleurs.»

*** Voyez l’intégralité de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut