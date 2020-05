«C’est une nouvelle vie qu’on apprendra à l’école»

Les enseignants continuent de se préparer pour un retour en classe graduel pour le niveau primaire. On avertit qu’il faudra écouter le personnel sur le terrain.

«Si les enseignants se rendent compte qu’on n’est pas capable de respecter les directives, si nous on constate qu’on a besoin d’intégrer de nouvelles façons de faire, il faudra nous écouter», explique Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement.

Cela va notamment passer par l’enseignement et l’intégration des nouvelles mesures mises en place dans les écoles.

«L’enseignement des prochains jours, ne sera pas dans la consolidation des apprentissages depuis le début de l’année, ça va être dans intégrer les nouvelles façons de faire à l’école», ajoute la présidente.

Il faudra beaucoup d’adaptation de la part des élèves, mais surtout du personnel enseignant.

«Il n’y a plus rien de pareil dans nos écoles. On ne vit pas une rentrée scolaire comme on vit d’habitude fin août début septembre. On est dans de nouvelles façons de faire», poursuit Mme Scalabrini.

Les enseignants devront donc insister auprès des jeunes pour mettre en place les nouvelles façons de faire tout en sécurisant les tout-petits.

«Ils vont avoir besoin de se faire montrer les choses, se faire répéter les choses et c’est une nouvelle vie qu’on a apprendre à l’école», insiste-t-elle.

Réseau de communication

Les enseignants qui seront de retour dans les écoles veulent être écoutés s’ils lèvent le signal sur un problème.

«Constatons ce qu’on peut faire, regardons comment on peut travailler, si on constate qu’on n’y arrive pas, dans l’organisation, dans les ressources, j’ose espérer qu’on aura un gouvernement qui est à la hauteur, je ne peux pas dire comment ça va se passer, il faut prendre le temps d’évaluer», assure Mme Scalabrini.

Elle précise qu’il faut créer un réseau de communication efficace, surtout s’il y a de nouvelles éclosions afin de pouvoir agir rapidement.

«Il faudra avoir la sagesse de dire, on n’y arrive pas et c’est correct», conclut-elle.