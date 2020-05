Combien de soldats sont déployés dans les CHSLD?

Québec et Ottawa ne s'entendent pas sur le nombre de soldats qui sont présentement déployés dans les CHSLD de la province pour apporter leur aide dans les établissements où le personnel est dépassé par la pandémie.

Du côté du Québec, le premier ministre François Legault commence à s'impatienter face à la lenteur du déploiement, lui qui a réclamé l'intervention de 1000 soldats le 22 avril dernier. Lundi, il a soutenu que seulement 350 militaires sont présentement à pied d'œuvre dans les CHSLD du Grand Montréal.

«On est prêts à les accueillir le plus rapidement possible. On nous dit qu'il y en a un autre 250 qui devraient venir bientôt, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de confirmation sur les 1 000», a renchéri M. Legault mardi en répondant aux questions des journalistes.

Le premier ministre a aussi laissé entendre que le déploiement pourrait être «plus rapide», alors que les CHSLD manquent cruellement de bras pour s'occuper des bénéficiaires.

Le cabinet du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, présente toutefois un tout autre portrait de la situation. «Les Forces armées canadiennes ont actuellement 760 membres affectés à l'opération en centres de soins de longue durée au Québec, dont 500 à 550 directement dans 13 CHSLD», a assuré mardi la secrétaire de presse du ministre, Floriane Bonneville.

Celle-ci a assuré qu'Ottawa travaille étroitement avec Québec pour aller de l'avant avec une nouvelle vague de déploiement dans au moins sept autres CHSLD.

«Les forces armées travaillent jour et nuit pour que le déploiement se fasse le plus rapidement possible et il y en aura plus de 1000 lorsque le déploiement sera terminé», a-t-elle ajouté.

Les CHSLD sont en plein cœur de la pandémie au Québec. La grande majorité des décès liés à la COVID-19 surviennent entre leurs murs, tandis que des milliers de bénéficiaires et de membres du personnel ont contracté le coronavirus.