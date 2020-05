Costco limite les achats de viande aux États-Unis

La chaîne américaine de grande distribution Costco a imposé des restrictions sur le nombre de morceaux de boeuf, de porc et de volaille que ses clients peuvent acheter face à la hausse de la demande causée par la pandémie de coronavirus.

Cette mesure a pour but «d'aider plus de personnes à pouvoir acheter la marchandise dont ils ont envie et besoin», selon un communiqué diffusé lundi sur le site de l'entreprise.

Chaque client aura désormais le droit de se procurer un maximum de trois articles de viande, précise la compagnie à l'approche de la saison des barbecues d'été.

Costco n'est pas la première chaîne à annoncer ce genre de limitations aux États-Unis: les supermarchés Kroger ont notamment fait des annonces similaires la semaine dernière.

Le géant de la viande Tyson Foods a lui indiqué lundi, lors de la publication de ses résultats trimestriels, s'attendre à de nouvelles fermetures d'abattoirs cette année.

Plusieurs de ces sites ont dû fermer leurs portes face à la propagation du coronavirus parmi leurs salariés, ce qui fait craindre à certains professionnels du secteur des pénuries ponctuelles de viande dans les rayons des magasins.

Donald Trump a signé la semaine dernière un décret ordonnant aux usines où sont abattus et transformés bovins, porcs et volailles, de rester ouverts.

Selon le syndicat UFCW, qui représente des salariés travaillant dans les abattoirs et les usines de transformation de la viande dans tout le pays, 20 d'entre eux sont décédés du virus et au moins 6.500 ont été affectés à divers degrés.