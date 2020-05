Des célébrations musicales gâchées par la COVID-19

Durement éprouvé par le coronavirus, le monde du spectacle a vu la plupart de ses projecteurs s’éteindre, en mars. Depuis des semaines, les annulations et les reports ne cessent de pleuvoir, notamment dans l’industrie de la musique où des prestations très attendues ce printemps et cet été au Québec n’auront pas lieu. Des artistes devront faire leur deuil, d’autres devront s’armer de patience.

Marie-Mai

Ce devait être une finale de tournée à grand déploiement. Afin de boucler sa série de spectacles avec fracas, Marie-Mai avait convié ses admirateurs au Centre Bell, le 19 juin, pour l’ultime concert d’«Elle et moi». La chanteuse avait très hâte de renouer avec ses danseurs et son équipe en production élargie. Malheureusement, elle a dû se résigner à annuler son événement. Les derniers mois sur scène de Marie-Mai n’ont assurément pas été à la hauteur de ses attentes, elle qui, fatiguée, avait reporté ses deux spectacles prévus à la Place Bell en décembre dernier et les avaient transformés en un seul rendez-vous, celui de juin, à Montréal. Une fin de tournée précipitée.

Kent Nagano

La musique classique n’a pas non plus été épargnée par la COVID-19. Parlez-en aux différents orchestres et aux chefs, particulièrement Kent Nagano. À la barre de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour sa dernière saison, le maestro comptait bien donner son dernier coup de baguette en salle avec la présentation de trois soirées à la fin mai et de trois autres au début juin. L’interdiction de tout rassemblement est venue contrecarrer ses plans. Ne reste plus que ses prières et celles de ses musiciens de l’OSM soient entendues afin qu’ils puissent tous présenter leur grand concert extérieur gratuit sur l’Esplanade du Parc olympique, en août.

Serge Postigo

Entre les mains de Serge Postigo, la toute première adaptation en français de la célèbre comédie musicale de Broadway «Kinky Boots» promettait de belles choses. Avec le Groupe Juste pour rire derrière lui, le metteur en scène qui a enchaîné diverses réussites au fil des ans («Mary Poppins», «Mamma Mia!», «Grease») était prêt à jeter un regard neuf sur une oeuvre maintes fois primée et adaptée au cinéma. L’offre de représentations annoncées à Montréal et Québec, de juin à août, était très importante. Malheureusement, le verdict a été sans appel avec l’arrivée de la COVID-19: le projet a été annulé. Les répétitions n’avaient même pas débuté.

L’équipe des Francos et du Festival de jazz

Rassemblements artistiques incontournables et importants moteurs touristiques de la métropole québécoise, les Francos de Montréal et le Festival international de jazz de Montréal n’ont pas non plus fait le poids contre l’agressif coronavirus. Au début du mois d’avril, le même jour de surcroît, les deux larges vitrines de la musique se sont avouées vaincues. La première se serait lancée à l’assaut les rues du Quartier des spectacles pendant neuf jours en juin, pour sa 32e édition. La deuxième aurait pris le relai à peine quelques jours plus tard, afin de faire vibrer la ville pour une 41e fois. Non seulement l’Équipe Spectra a dû se résigner à faire une croix sur l’automne comme plan B, mais il lui a fallu annoncer pour la toute première fois une annulation du genre.

Le Cirque du Soleil

Largement touchée par le coronavirus, la troupe du Cirque du Soleil a vu ses spectacles ciblés, les uns après les autres, sans discernement. Année après années, plusieurs acrobates nous ont habitués à des hommages sentis en lien avec des artistes marquants du paysage québécois, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. La période estivale promettait de faire vibrer et d’imager de grandes voix d’ici grâce à la confection du spectacle «Vive nos divas!» comprenant différents numéros de cirque et des interprétations en direct. Il faudra toutefois patienter jusqu’à l’été prochain pour voir et entendre ce qu’avaient prévu la chorégraphe Lydia Bouchard à la mise en scène ainsi que le directeur musical Jean-Phi Goncalves aux arrangements.

Francis Cabrel

Vivant une intense histoire d’amour avec le Québec depuis des décennies déjà, Francis Cabrel n’avait pas l’intention de faire les choses à moitié quand il allait remettre les pieds dans la province. Âgée de 66 ans, la star française avait programmé pas moins de huit rendez-vous en sol québécois au mois de juin. Les villes de Québec et de Montréal avaient chacune deux rendez-vous avec lui. Et c’est sans compter l’arrêt que l’auteur-compositeur-interprète avait prévu en Ontario. Évidemment, toutes ses prestations ont dû être annulées. Mince consolation: les fans de Cabrel pourront l’entendre à nouveau, mais dans un an.