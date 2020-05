Ottawa allonge 252 millions $ pour l'agroalimentaire

Le gouvernement Trudeau débloque 252 millions $ pour soutenir le secteur de l’agroalimentaire durement touché par la crise de la COVID-19, de l’aide qui permettra d’acheter de l’équipement de protection pour ses travailleurs.

«Puisque les restaurants et les hôtels sont fermés, de nombreux producteurs se retrouvent avec des surplus importants de certains produits. Depuis le début, on a dit qu’on allait être là pour ceux qui ont besoin d’un coup de main», a dit le premier ministre Justin Trudeau durant son point de presse quotidien, mardi.

De l’enveloppe de 252 millions $, 77 millions $ seront consacrés à la protection des employés par la mise en place de protocoles sanitaires et l’approvisionnement en masques, visières et autres types d’équipement.

Afin de soulager les éleveurs de porcs et de bétail, Ottawa lancera par ailleurs un programme de 125 millions $ pour les aider à éponger leurs dépenses accrues en raison de la COVID-19.

«Les fermes et les porcheries élèvent plus d’animaux que notre système peut transformer en produits de consommation comme du steak et du bacon à cause de la COVID-19. Donc on doit garder des animaux sur la ferme plus longtemps que prévu – et ça coûte cher», a souligné M. Trudeau.

Par ailleurs, le fédéral entend bonifier de 200 millions $ la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait. Les libéraux auront toutefois besoin, pour aller de l’avant, de passer un projet de loi avec l’appui des partis d’opposition.

Notons que la Fédération canadienne de l’agriculture a demandé, la semaine dernière, qu’Ottawa mette sur pied un fonds d’urgence de 2,6 milliards $, soit une somme bien plus importante que celle injectée mardi.

À cela, le premier ministre Trudeau répond que les mesures annoncées ne constituent qu’un «premier investissement».

«On sait qu’il va probablement y avoir plus à faire au fur et à mesure que les besoins augmentent», a-t-il dit.

La Fédération soutient que sa demande pour 2,6 milliards $ s’appuie sur des «estimations des impacts immédiats de la COVID-19 fournies par les groupes de producteurs agricoles spécialisés partout au pays».