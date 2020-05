Inquiétude chez le personnel de soutien à l’aube de la rentrée

Le personnel de soutien craint les nouvelles conditions qui vont accompagner la rentrée des élèves du primaire, dans moins d'une semaine.

Ce personnel, qui travaille souvent avec des enfants ayant des troubles de comportement ou d’apprentissage, doit parfois gérer des crises.

«Un élève qui en mord un autre, ça arrive et il va falloir intervenir physiquement, mais comment. Je n’ai aucune idée... c'est ma plus grande inquiétude», a confié Bianka Laurencelle, technicienne en éducation spécialisée.

Pour leur sécurité et celle des enfants, la Commission scolaire Chemin-du-Roy a mis à leur disposition de l'équipement de protection qui devra être porté avant chaque intervention. Masques, gants, jaquettes et visières.

Le syndicat est catégorique: «Si l'équipement n'est pas là lundi matin pour se protéger contre des élèves qui pourraient mettre en danger notre santé ou la leur, il est convenu qu'on repousse la rentrée pour eux», raconte la présidente du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy, Caroline Bellot

La Commission scolaire, elle, a confirmé qu'elle était prête à ce genre de demandes et que le matériel serait au rendez-vous pour la rentrée.

Revendications

Le syndicat souhaite avoir une meilleure reconnaissance du travail de ses membres sous forme de prime, notamment pour les éducateurs en services de garde d'urgence.

«En regardant en santé, les primes varient de 4 à 8 %. On croit que 4% seraient le minimum à avoir. On est conscient que les tâches ne sont pas les mêmes en milieux hospitaliers, mais on considère quand même qu'ils sont au front», mentionne Mme Bellot.

Ils souhaitent également avoir des formations sanitaires pour bien être outillés afin de faire leur travail le mieux possible. «Les infirmières dans les écoles pourraient répondre à ce genre de demandes. Juste nous expliquer comment se protéger et protéger les enfants lors d'une intervention par exemple», souligne le président du Conseil central du Coeur du Québec Paul Lavergne.

Rentrée progressive

Le gouvernement permet d'effectuer une rentrée progressive qui se ferait sur trois jours à partir du 11 mai. Lundi, le premier cycle, mardi, le deuxième et mercredi, le troisième. Ce qui permettrait de donner une chance au personnel de s'adapter.

Pour la Commission scolaire Chemin-du-Roy, ce sera la responsabilité de chaque école d'établir le calendrier de rentrée selon ses besoins.