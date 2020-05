La clinique mobile ira à Verdun mercredi

La nouvelle clinique de dépistage mobile de la COVID-19 fera son premier arrêt mercredi dans le secteur de Verdun, à Montréal.

Cette localisation a été choisie en raison d'une hausse significative du nombre de cas observé au cours des 14 derniers jours et par l’absence de clinique de dépistage à proximité. Les arrondissements de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel avaient pourtant été évoqués dans derniers jours comme lieux prioritaires.

De 200 à 225 personnes seront dépistées de façon quotidienne grâce à cette clinique installée à bord d'un autobus de la Société de transport de Montréal (STM), estime la Dre Mylène Drouin, directrice de la Santé publique de Montréal (DSP).

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, était présente jeudi pour l'inauguration de la clinique mobile. Elle portait un masque, mesure de précaution qu'elle demande à la population d'adopter. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le début du confinement.

Autobus

Pour se faire dépister, le citoyen qui entre dans l’autobus doit se laver les mains et effectuer son inscription. Une infirmière effectue par la suite un triage. Le prélèvement, de quelques secondes, a lieu lors de la troisième étape et est acheminé emballé au mini-laboratoire situé au fond de l’autobus.

Le processus total est d’une durée estimée de quatre minutes, a-t-on indiqué. La DSP souhaite obtenir les résultats des dépistages dans un délai de 24 heures.

L’utilisation de cette clinique mobile variera selon la localisation du citoyen et la situation de l'arrondissement. «L’arrimage est fait avec Urgences-santé, le 811 et le 1-877. Selon la problématique qu’il y a, ça pourrait être considéré, mais on recommande majoritairement d’aller dans les cliniques désignées déjà existantes qui sont déjà sur place. Celle-là, c’est une offre de service complémentaire pour des secteurs ciblés», a fait savoir un porte-parole du CIUSSS de l’Est de Montréal.

Cet autobus est la deuxième clinique de dépistage mobile après la roulotte implantée par le CIUSSS. D’autres unités mobiles devraient être ajoutées de façon ultérieure, a indiqué la Dre Drouin.

Celle-ci a ajouté qu’il faut s’attendre à une hausse du nombre de cas recensés «inévitable» avec l’accroissement du nombre de tests effectués.

Montréal recensait 385 nouveaux cas et 78 décès au cours des 24 dernières heures.