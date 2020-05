La Coupe du monde de vélo de montagne annulée au Mont-Sainte-Anne

Un report était impossible : la pandémie de la COVID-19 vient ainsi forcer l’annulation de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne, initialement prévue du 21 au 23 août, au Mont-Sainte-Anne.

« Notre priorité est de loin la santé des athlètes, de nos bénévoles, employés et des milliers de spectateurs qui se déplacent pour le Vélirium chaque année, a expliqué Gabriel Fontaine Leclerc, directeur général de Gestev, par voie de communiqué. Quant à la possibilité de reporter l’événement à l’automne, la complexité et les enjeux pour nos partenaires et les athlètes sont majeurs et trop de questions demeurent sans réponse pour que nous allions de l’avant avec cette option. Ce n’est donc que partie remise pour 2021. »

Les règles du gouvernement du Québec interdisant la tenue d’événements jusqu’au 31 août ont notamment dicté la décision.

Du côté de Cyclisme Canada, cela s’ajoute à une série de reports ou d’annulations de compétitions internationales au pays pour les prochains mois.

« Nous sommes évidemment tristes de manquer le grand rendez-vous annuel qu’est la Coupe du Monde UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, mais la priorité de Cyclisme Canada demeure la santé et la sécurité de nos athlètes et de nos membres, tout en soutenant les efforts des autorités de santé publique pour minimiser la transmission du virus », a pour sa part souligné Mathieu Boucher, chef développement et opérations chez Cyclisme Canada.