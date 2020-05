La crise changera-t-elle notre façon de penser les villes?

Les Montréalais s’apprêtent à vivre un été sans festivals, sans grands rassemblements, le futur des terrasses des bars et des restaurants est aussi incertain. Mais l’humain est un être grégaire et le besoin de se réunir se fera sentir plus tôt que tard.

La crise que l’on traverse actuellement pourrait-elle avoir l’effet positif de nous forcer à réaménager nos villes? C’est du moins l’avis de Jérôme Glad, co-fondateur de La Pépinière, une jeune compagnie spécialisée en création d’espaces publics.

Se réapproprier les rues

«Le besoin pour les espaces publics va être criant (...) et le premier espace de proximité ce sont les rues, alors déjà ce qu’on va voir changer très fortement, et pour le mieux, c’est moins de circulation dans les rues, donc éventuellement plus d’espace alloué pour les piétons dans les rues résidentielles et dans les rues commerciales et ça c’est une des premières choses déjà en route, notamment dans les quartiers centraux, mais il faudrait que ça s’étende à tous les quartiers», expose M. Glad.

Déjà, le week-end dernier, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal avait mis sur pied des rues familiales et actives pour permettre aux familles montréalaises de profiter du beau temps tout en respectant les règles de distanciation sociale. La Ville de Québec étudie aussi la possibilité de rendre piétonnières des artères commerciales.

Créer des parcs de quartier

Selon Jérôme Glad, l’urbanisme de demain amènera impérativement à investir dans des projets et des parcs locaux plutôt que dans de grands projets centraux.

«Il faut aussi comprendre que dans les quartiers plus excentrés, plus défavorisés où les appartements sont peut-être plus petits, sans cour ou sans accès l’extérieur et peu de climatisation, ça va devenir un besoin criant que les gens puissent sortir dehors et éventuellement à l’ombre».

