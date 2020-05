L’arrondissement de Lachine va autoriser les chiens dans les parcs

Bonne nouvelle pour les propriétaires canins dans l’arrondissement de Lachine, situé dans le sud-ouest de l’île de Montréal: ils pourront bientôt promener leurs chiens dans les parcs et autres espaces publics.

«Depuis plusieurs années, les résidents de Lachine souhaitent pouvoir marcher et profiter de nos grands espaces verts, et surtout de nos berges, avec leur animal de compagnie qu'ils promènent chaque jour. Nous mettons en place des mesures afin de rendre possible une cohabitation harmonieuse à travers les parcs de l'arrondissement», a fait valoir la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Pour ce faire, les panneaux avec l’inscription «chien interdit» devront d’abord être retirés. «Dans la majorité des parcs et espaces publics de l'arrondissement, on retrouve des pictogrammes et/ou panneaux signalétiques interdisant la présence de chiens», mentionnent les documents de l’arrondissement.

Lundi dernier, le conseil d’arrondissement a donné le feu vert au retrait de cette signalisation. Soulignons que l’interdiction d’amener un chien dans un terrain sportif et une aire de jeu clôturée va demeurer en place.

Avant la pandémie, les propriétaires de chiens pouvaient utiliser les deux parcs canins à leur disposition dans Lachine - mais ils sont temporairement fermés afin de limiter les risques de propagation du virus de la COVID-19.