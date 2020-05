Le 52e Festival international de la chanson de Granby se tiendra virtuellement

Victime, comme bien d’autres événements, de la pandémie de COVID-19, le Festival international de la chanson de Granby (FICG) tiendra lui aussi en version virtuelle sa 52e édition, du 18 au 29 août prochain.

Les volets du Grand Concours Hydro-Québec, Jamais Trop Tôt et des Vitrines musicales se déclineront donc sur les plateformes numériques, tandis que les traditionnels spectacles au parc Daniel-Johnson sont annulés. L’organisation de l’événement promet toutefois des surprises festives respectant la distanciation sociale, qui seront dévoilées en juin, lors de l’annonce complète de la programmation.

Les 24 candidats sélectionnés du Grand Concours Hydro-Québec se produiront dans des conditions spéciales. Leur stage de formation en collaboration avec la SOCAN aura lieu en visioconférence, et les rencontres, répétitions et prestations avec l’équipe artistique respecteront les mesures de distanciation sociale. Les quatre demi-finales, animées par Michel Robichaud, seront préenregistrées sans public au Palace de Granby et diffusées gratuitement sur les plateformes web du FICG, du 18 au 21 août, à 19h30. Il n’y aura pas de grande finale, et les 24 candidats recevront un laissez-passer direct pour les auditions de l’édition 2021 du concours. Prix et bourses seront quand même remis aux demi-finalistes.

Du côté de Jamais trop tôt, qui célébrait ses 10 ans cette année, la plupart des festivités seront reportées en 2021, mais 24 jeunes artistes de 14 à 17 ans participeront quand même virtuellement à la production d’un album, encadrés par Andréanne A. Malette à la direction artistique et d’anciens demi-finalistes du FICG, comme Caroline Savoie et Mehdi Cayenne.

Quant aux Vitrines musicales, elles seront préenregistrées sans public et elles aussi relayées sur les plateformes numériques du Festival international de la chanson de Granby.

Pour des explications plus détaillées des procédés adoptés par le FICG cette année, on consulte le ficg.qc.ca. Les spectateurs ayant déjà acheté leurs billets pour les soirées en salle pourront se faire rembourser ; ils recevront un courriel leur indiquant la marche à suivre.