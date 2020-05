Le Bloc prévient qu’il pourrait voter contre un programme de rachat volontaire des armes d'assaut

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet exige que le programme de rachat des armes d'assaut nouvellement prohibées soit obligatoire.

«Si le gouvernement a l’intention d’assurer la sécurité des Québécois et des Canadiens en restreignant la circulation et en prohibant les armes d’assaut militaire, eh bien, qu’il se fasse pousser une colonne vertébrale et qu’il aille jusqu’au bout de l’exercice», a martelé M. Blanchet en conférence de presse, mardi.

Le gouvernement Trudeau a interdit par voie réglementaire plus de 1500 modèles d'armes d'assaut de type militaire, vendredi dernier. Il doit toutefois faire adopter un projet de loi au Parlement pour instaurer un système de rachat des armes déjà en circulation.

Selon des informations qui ont circulé la semaine dernière, le fédéral songe à ce que ce programme ne soit que volontaire et que les propriétaires d'armes puissent se prévaloir d'une clause de droit acquis pour les conserver.

«Évidemment, une loi sur un programme de rachat qui n’est pas contraignante, ça veut tellement pas dire grand-chose qu’on ne sera pas enthousiastes pour soutenir [les libéraux]», a ajouté M. Blanchet.

Le chef bloquiste n’a pas été jusqu’à dire que ses troupes voteraient contre, mais il a invité le gouvernement à chercher des appuis chez les autres partis s’il souhaite «qu’il y [ait] tellement d’eau dans le vin que l’on voit au travers».

M. Trudeau a toutefois signalé, lundi, que les modalités du programme de rachat n'ont pas encore été déterminées et que son gouvernement travaillera avec les partis d'opposition pour l'élaborer.