Le directeur de conseil scientifique britannique brave le confinement pour voir sa maîtresse

Le directeur du conseil scientifique britannique, Neil Ferguson, a démissionné mardi pour avoir enfreint le confinement en voyant sa maîtresse à plusieurs reprises.

L’épidémiologiste de l’Imperial College London était celui qui avait poussé le gouvernement britannique a finalement imposer le confinement à la population pour aider le système de santé à tenir face à la pandémie de COVID-19.

Selon le Daily Telegraph, Antonia Staats aurait traversé Londres au moins à deux reprises depuis la mise en place des mesures de distanciation pour se rendre chez M. Ferguson.

Des proches de la mère de famille disent qu’elle ne pensait pas mal faire puisqu’elle se considérait en couple avec le médecin.

Ces visites entrent cependant en contradiction avec les consignes martelées par le gouvernement de Boris Johnson: «Restez chez vous, sauvez des vies».

«J’accepte le fait que j’ai fait une erreur de jugement et que j’ai mal agi. J’ai donc démissionné de mon poste au sein du conseil scientifique», a indiqué Neil Ferguson dans un communiqué.

«J’ai agi en pensant que j’étais immunisé puisque j’avais été déclaré positif au coronavirus et m’étais isolé pendant 14 jours après l’apparition des symptômes. Je regrette sincèrement ce qui pourrait passer pour une remise en cause des messages sur la distanciation sociale. Les directives du gouvernement sont sans équivoque et sont là pour tous nous protéger.»

Le chef du conseil scientifique avait en effet été déclaré positif à la COVID-19 à la mi-mars. Il aurait contracté la maladie lors de réunions à Westminster.

Rappelons que le Royaume-Uni est maintenant le pays d’Europe le plus durement touché par la pandémie de coronavirus avec près de 30 000 morts en quelques semaines.