Le programme de prêts aux locataires de Québec jugé insuffisant

Le programme de prêts sans intérêts mis en place par Québec pour venir en aide aux locataires affectés par la crise de la COVID-19 est trop restrictif et pas assez généreux, déplore le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

L’organisme souligne qu’il est accessible seulement à ceux qui touchent la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou l’assurance-emploi. D’autres personnes dont les assistés sociaux qui avaient un petit revenu de travail en auraient pourtant bien besoin, affirme le FRAPRU.

Le montant du prêt octroyé, 1500 $, est aussi largement insuffisant, ajoute le FRAPRU, étant donné la cherté des loyers dans les grandes villes. De nombreux travailleurs ne retrouveront pas le même niveau de revenu directement à la sortie de la crise, précise-t-on.

« Selon le regroupement, le fait que le gouvernement se contente de condamner ainsi nombre de locataires à l’endettement est inacceptable », écrit le FRAPRU dans un communiqué diffusé mardi.

L’organisme craint une vague d’éviction à la sortie de la crise compte tenu du nombre élevé de locataires qui n’auront pas été en mesure d’honorer leur loyer.

Selon des chiffres rapportés par la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, lors d’une séance virtuelle de l’Assemblée nationale la semaine dernière, pas moins de 150 000 ménages auraient été en défaut de paiement de leurs loyers pour le mois d’avril.

Un moratoire sur l’expulsion des locataires a été décrété et on rapporte aussi une baisse du nombre de causes déposées devant la Régie du logement, mais elles pourraient reprendre de plus belle une fois cette période terminée, s’inquiète la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme.

C’est pourquoi l’organisme demande l’interdiction de toute tentative d’éviction imputable au non-paiement des loyers durant le confinement, et le prolongement du moratoire sur les exécutions de jugement menant à l’éviction de locataires.