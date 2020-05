«Le syndicat n’est pas solidaire des enfants ou de leurs parents»

Enseignante au primaire dans la commission scolaire de Montréal, Martine Bouliane dénonce les prises de position de son syndicat face à la rentrée scolaire prochaine.

Mme Bouliane soutient que l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal n’est généralement «pas très positive» aux nouvelles idées. Cela ne semble pas faire exception durant la crise sanitaire actuelle.

«Il a l’air de mauvaise foi, mais est-ce qu’il l’est vraiment? La plupart du temps, peu importe le sujet amené, le syndicat est toujours contre les idées, même celles qui ressemblent à de la vertu parfois», a-t-elle avancé en entrevue à LCN.

L’institutrice dit avoir réagi dernièrement après avoir reçu un courriel de l’organisme.

«Ce qui m’a fâché (...) c’est que la semaine dernière nous avons reçu des photos de nos représentants du conseil d’administration du syndicat où ils avaient tous un tableau où ça disait: je suis solidaire avec telle ou telle cause. Après ça je me suis dit "avec qui sont-ils vraiment solidaires?"», a-t-elle dit.

«Il y a beaucoup d’enfants dans des milieux défavorisés à Montréal qui n’ont pas des vies nécessairement faciles. Quand tu es coincé à sept ou huit dans un petit 4 et demi, ce n’est pas le confinement bourgeois, ce n’est pas évident (...) Si on pense aussi aux enfants qui ont des handicaps. Les parents ont aussi besoin de soutien et de répit. C’est un côté qu’on oublie. Je trouve que le syndicat n’est pas solidaire avec les enfants.»

«Même chose par rapport aux parents. Il y en a plein qui ont perdu leur emploi. Nous, nous avons eu la chance de garder nos emplois et nos pleins salaires, mais ce n’est pas la réalité de beaucoup de gens.»

Martine Bouliane estime donc que l’école pourrait aider ces parents à «reprendre leur vie ou se trouver un boulot» en acceptant les enfants dans des conditions sécuritaires.

Elle trouve aussi «dommage» que le syndicat n’ait pas plus appuyé la volonté de l’enseignement à distance pendant le confinement.

«Si on avait mis plus du nôtre, si on avait structuré l’enseignement à distance, un peu comme ce qui se fait en Ontario, peut-être qu’on ne serait pas en train de penser à comment rouvrir les écoles. Peut-être qu’on fonctionnerait avec cette structure-là jusqu’à la fin de l’année.»

