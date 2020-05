Les parents des enfants placés veulent les revoir

Alors qu'on s'apprête à rouvrir les écoles et les services de garde dans plusieurs régions du Québec, les parents des enfants placés en famille d'accueil ou en centre de réadaptation de la DPJ se demandent quand ils pourront recommencer à voir leurs enfants.

Ils sont privés de contacts, depuis la mi-mars, en raison du confinement.

«C'est sûr qu'on ne pourra pas "toffer" encore trois, quatre mois de même. C'est invivable», affirme une mère du Lac-Saint-Jean. Cette dernière n'a pas vu sa fille de 11 ans depuis presque deux mois.

Son enfant est dans une famille d'accueil où elle reçoit l'encadrement particulier dont elle a besoin. La mère et la fille continuaient tout de même de se voir sur une base régulière.

«Je la voyais une fin de semaine sur deux. Elle passait la fin de semaine entière. Elle arrivait le samedi matin et repartait le dimanche soir», indique la dame dont l'anonymat est préservé afin de protéger l'identité de son enfant.

Depuis le confinement, la mère et sa fille ne peuvent plus se voir en personne. Et elles ne peuvent se parler qu'une seule fois par semaine par vidéoconférence.

«Ça me fait de la peine de ne pas pouvoir lui dire: on va se voir en fin de semaine. Ne t'inquiète pas. J'essaie de la rassurer le plus possible, mais... ça me fend le cœur en deux, de la voir pleurer et de l'entendre dire: je m'ennuie. Un moment donné, ça vient long... Elle me manque énormément», raconte la mère.

La situation est de plus en plus insoutenable pour sa fille et elle.

La mère trouve illogique que les enfants puissent retourner à l'école, mais ne puissent pas voir leurs parents biologiques.

«Je serais prête à mettre un masque, ma fille aussi, peu importe.»

Conséquences pour les enfants et les parents

Sur le terrain, les intervenants constatent que le fait de priver les enfants de contacts physiques a des conséquences autant pour les jeunes que pour les parents.

«On ne peut pas enfermer, je vais le dire comme ça, les enfants indéfiniment parce que cela a beaucoup de conséquences sur leur santé psychologique, leur santé mentale», affirme la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Nancy Poulin.

Elle ajoute que les intervenants dans les centres jeunesse doivent modifier leur façon d'intervenir auprès des enfants en fonction de cette nouvelle réalité.

Questionné sur le sujet, le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a indiqué en fin de journée mardi qu'avec le retour à l'école, une réflexion était en cours à la Direction de la protection de la jeunesse.

Permettra-t-on à nouveau les visites pour les enfants de la DPJ? On s'attend à recevoir de nouvelles orientations de la part du gouvernement dans les prochains jours.

Le CIUSSS ajoute que, dans la dernière semaine, une trentaine d'enfants ont reçu des autorisations spéciales pour voir leur parent.