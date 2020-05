Marie-Mai rend hommage aux aînés avec «L’arbre géant»

Marie-Mai envoie une dose d’amour à tous les aînés en lançant la chanson «L’arbre géant», qu’elle avait d’abord offerte à sa grand-maman maternelle, Jeannine Provençal, il y a une dizaine d’années, à l’occasion de son anniversaire.

Avec la situation qui prévaut présentement, l’auteure-compositrice-interprète a eu envie de sortir la pièce de son tiroir à souvenirs, en la dédiant aux aînés, et particulièrement à ceux et celles qui souffrent d’isolement en cette période de confinement.

Tous les profits de la vente de la chanson seront directement versés à l’organisme Les Petits Frères, qui travaille depuis 60 ans, avec ses 2000 bénévoles de partout à travers le Québec, à contrer l’isolement des aînés de 75 ans et plus.

«Gravées si creux dans l’écorce, ta fierté et ta force, bien après notre passage, survivra ton courage», chante Marie-Mai dans «L’arbre géant», dont elle a cosigné paroles et musique avec son ex-partenaire Fred St-Gelais.

«À l’époque, grand-maman, je voulais te rendre hommage en musique et en paroles. J’ai donc fouillé au fond de moi-même pour t’exprimer tout l’amour et le respect que j’ai pour toi. Tu as reçu cette chanson avec beaucoup d’émotions et nous avons pleuré, ensemble, serrées dans nos bras. Aujourd’hui, je réalise encore plus la signification et la portée de mes paroles. Avec tout ce que nous vivons, j’ai eu envie de partager ta chanson avec tous ces autres arbres géants, qui vivent cette période difficile, loin de leur famille. Nos aînés sont nos racines, nos piliers, nos fondations et nous avons le devoir de les chérir, de les respecter et de les aimer toujours plus fort. Ils ont encore tant à nous offrir et nous avons encore tellement à leur donner», a exprimé Marie-Mai.

On peut se procurer la chanson «L’arbre géant» ici. Marie-Mai a également demandé à ses admirateurs sur les réseaux sociaux, dans les derniers jours, de partager leurs souvenirs personnels de leurs grands-parents dans des photos et des vidéos. Un clip compilant ces images touchantes accompagne la diffusion de «L’arbre géant» sur le web.