Meurtre à Sainte-Foy: une personne mineure a été arrêtée

Une personne mineure a été arrêtée, en lien avec le meurtre d’un quinquagénaire survenu lundi matin, dans le secteur de Sainte-Foy.

Elle comparaîtra aujourd’hui en Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

Rappelons que le Service de police de la Ville de Québec a procédé à une intervention majeure, hier matin, tandis que le corps inanimé d’un homme âgé dans la cinquantaine a été retrouvé dans un immeuble à logements dans le secteur de Sainte-Foy.

Les faits ont commencé vers 8h50, alors qu’un citoyen a avisé les policiers qu’un corps inanimé se trouvait dans un appartement situé au 911, rue de Beloeil.

Le SPVQ n’a pas révélé si le corps portait des marques de violence.

Le Service d’identité judiciaire, le module des crimes majeurs et l’unité canine ont été rapidement été déployés sur les lieux. Un poste de commandement a également été dépêché sur place, en milieu d’avant-midi. Une scène de crime a été érigée.

Un périmètre a été érigé autour de l’immeuble où a été retrouvé le corps, et celui-ci a été agrandi, au courant de la journée.

Un maître-chien a circulé pendant un certain temps et sur un rayon assez étendu, autour de la rue de Beloeil et à proximité de la rue Monseigneur-Grandin.

Selon David Pelletier, porte-parole au SPVQ, plusieurs témoins ont été rencontrés par des enquêteurs.