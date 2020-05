«On aurait quasiment dû emprisonner les voyageurs»

Le Québec compte plus de la moitié des cas de COVID de tout le pays et près de 2300 décès. Le Canada a tardé à fermer ses frontières et ses avis aux voyageurs recommandant d’éviter certains pays aux prises avec le coronavirus ont été pris à la légère.

Mario Dumont croit surtout que les autorités ont manqué à contraindre les voyageurs de retour en sol canadien à se mettre en quarantaine obligatoire alors qu’ils avaient voyagé durant la relâche en France, en Italie, aux États-Unis et ailleurs.

«Au début, on n’a pas pris au sérieux les quarantaines. Quand les gens arrivaient à l’aéroport, ils auraient quasiment dû être emprisonnés une demi-journée avec des experts qui leur expliquent que ce n’est pas du niaisage: "Tu rentres chez vous et tu ne sors pas!"» tonne Mario Dumont manifestement contrarié.

Notre chroniqueur politique fait référence à Taïwan qui a su juguler l’épidémie de COVID. Il évoque même le spectre de Big Brother. «Ils ont été les plus sévères là-dessus. Ils prenaient les cellulaires des voyageurs et leur disaient: "On va vous surveiller. Vous n’avez pas le droit de sortir à la pharmacie, à l’épicerie"», fait savoir Mario Dumont qui approuve la méthode taïwanaise.

Il fait un retour dans le temps alors que les voyageurs et les snowboards revenaient au Québec en mars et en avril.

«Ils arrivaient de Floride, de voyage, ils ont continué à se mêler au reste de la population. Certains disaient: "On ne sort pas beaucoup, on a juste fait quatre ou cinq commissions". Ils n’avaient pas de masque, ils ont touché à toutes les poignées de porte de ton village ou de ta ville. Ils allaient partout», lance Mario Dumont qui parle de négligence de la part des gouvernements.