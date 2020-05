COVID-19 | «On commence à roder avec l’acharnement thérapeutique»

La COVID-19 continue de faire monter la pression dans le réseau de la santé et plus particulièrement à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont où les soins intensifs du côté COVID sont «paralysés», et où l’on commence à «roder avec l’acharnement thérapeutique» pour quelques cas.

C’est ce qu’a indiqué le chef du département des soins intensifs, le Dr François Marquis qui a fait le point sur la situation en entrevue à 100% Nouvelles.

Si la «zone froide» des soins intensifs va «relativement bien», c’est la zone «chaude», soit la COVID, qui pose un défi.

«Pas mal tous les patients ont besoin d’être là (aux soins intensifs côté COVID) et malheureusement il y aussi quelques places qui sont prises par des patients dont le niveau de soin est maintenu même si on commence à roder autour de l’acharnement thérapeutique. On commence à avoir ces problèmes et je suis convaincu que Maisonneuve n’est pas la seule unité de soins intensifs avec ce problème-là », a-t-il expliqué en entrevue avec Paul Larocque.

Selon ses observations sur le terrain, la zone COVID est remplie à bloc en date de mardi après-midi. Ainsi, des opérations qui devaient se dérouler en zone chaude ont dû être annulées.

«Ce sont des zones très séparées physiquement, on ne peut pas juste prendre un lit ailleurs. C’est un gros défi avec les étages qui sont pleins!»

Maisonneuve-Rosemont a également accueillir énormément de patients venus d’autres hôpitaux et de CHSLD.

«Ces gens-là tombent de plus en plus malades. Dans l’est de Montréal, à mon hôpital et à Santa Cabrini aussi, on a un peu plus d’achalandage aux soins intensifs.»

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont géré par le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal accueille environ 27% de la population de toute la ville.

«Ça fait beaucoup de monde. On roule à 100% de notre capacité chaque jour on essaie de jongler. On a même pensé transférer des patients dans d’autres hôpitaux pour qu’ils puissent être opérés », ajoute le Dr marquis.

Ainsi, tous les lits sont pleins dans la zone COVID et il est impossible d’en ajouter même un seul de plus.

40 lits en attente d’être libérés

Le défi est également lié au manque de place sur les étages dans les zones COVID. Une quarantaine de patients guéris de la maladie, mais qui attendent d’être transféré ailleurs, restent à l’hôpital.

«Ils n’ont pas besoin maintenant d’être à l’hôpital. Il y a plein de gens qui travaillent à trouver des solutions. Il y a des choses qui bougent, mais ça devrait bouger un peu plus vite», a-t-il laissé tomber.

Toutefois, même si ces 40 places devaient se libérer «comme par magie», les soins intensifs COVID resteraient tout aussi engorgés.

«On a vu les soins se remplir dans les derniers jours, et là-dessus j’ai beaucoup de patients qui n’attendent pas une chambre à l’étage. Pas mal tous les patients ont besoin d’être là», a-t-il conclu.

Entre 150 et 250 patients atteints de la COVID-19 sont traités à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.