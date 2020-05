Produits désinfectants: plusieurs cas d'empoisonnement

La pandémie de la COVID‐19 a entraîné une augmentation des cas d'empoisonnement involontaire liés aux nombreux produits désinfectants.

Santé Canada sonne l’alarme et met en garde les Canadiens contre les risques d'empoisonnement liés à l'utilisation inappropriée de désinfectants pour les mains, de produits d'entretien ménager et de produits javellisants.

Dans un communiqué publié mardi soir, Santé Canada rappelle de toujours lire et suivre les directives sur les étiquettes des produits.

Hausse de 58 %

Plusieurs cas d'empoisonnement involontaire ont été signalés en raison de leur utilisation inappropriée.

Entre février et mars 2020, les centres antipoison du Canada ont reçu 58 % plus de cas d'empoisonnement ou d'exposition à des désinfectants pour les mains, à des désinfectants, à des produits d'entretien ménager et à des produits javellisants, comparativement à la même période l'an dernier.

L'une des meilleures façons de prévenir la propagation de la COVID‐19 est de vous laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Lorsque ce n'est pas possible, Santé Canada recommande d'utiliser un désinfectant pour les mains autorisé dont le taux d'alcool est d'au moins 60 %.

Concernant les désinfectants pour surfaces dures (liquides, vaporisateurs et lingettes), ils peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de la propagation de la COVID‐19. Ces produits contiennent toujours des directives d'utilisation claires.

Ce que vous devez faire