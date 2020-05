Québec accusé de mettre la charrue devant les boeufs

Pour Québec solidaire, pas question de mettre la charrue devant les bœufs en ce qui concerne le déconfinement. On demande au gouvernement de revoir son calendrier et de reporter la réouverture des écoles et des services de garde dans le Grand Montréal.

«Je m'explique mal comment M. Legault peut juger que la crise n'est pas suffisamment sous contrôle pour rouvrir les commerces montréalais le 11 mai, mais qu'elle l'est suffisamment pour rouvrir les écoles et les services de garde», affirme la députée Christine Labrie et responsable en matière d'éducation et de famille.

Selon QS, aller trop rapidement pourrait causer des problèmes. «En plus, si on ouvre tout en même temps le 19 mai, on ne respecte pas les principes du déconfinement graduel», ajoute la députée solidaire.

Le deuxième parti d’opposition considère que le calendrier a été annoncé avant que la situation soit maîtrisée.

«Avant d'annoncer un échéancier de déconfinement, le premier ministre devrait d'abord reprendre le contrôle dans les CHSLD et offrir des renforts suffisants au personnel de la santé surmené», fait valoir Manon Massé, porte-parole de QS.

Le parti va jusqu’à proposer cinq étapes : reprendre le contrôle dans les résidences pour aînés, mise en place du dépistage massif, proposer un plan pour les milieux de travail, annoncer l’échéancier et procéder au déconfinement.