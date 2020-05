Une pétition pour fermer la Côte-Nord jusqu'à l'arrivée d'un vaccin

Une pétition demandant que la Côte-Nord demeure fermée jusqu’à l’arrivée d’un vaccin ou d'un traitement pour la COVID-19 a été lancée sur internet.

Déjà, plus de 3300 citoyens l’ont signé. Isabelle Hall est derrière la pétition intitulée «La Côte-Nord doit rester fermée». Elle a rappelé que la région n’a pas déclaré de décès, que la propagation du virus semble contenue et qu’il n’y a aucun cas dans les CHSLD.

La Côte-Nord doit être déconfinée le 18 mai prochain. «Moi, je me dis que tant que Montréal ne sera pas sous contrôle, tant que la chère courbe n’aura pas descendu, je ne crois pas que c’est envisageable d’ouvrir les régions», a fait savoir cette citoyenne.

«On sait qu’on n’est pas les seuls. [Lundi], ils ont ouvert certaines régions autour de Montréal et les gens ont réagi un peu comme nous, sans faire de pétition, mais ils ne sont pas d’accord», a-t-elle ajouté.

La pétition réclame que la Côte-Nord demeure fermée jusqu'à l'arrivée d'un vaccin ou d'un traitement de la COVID-19.

De son côté, le co-président de Tourisme Côte-Nord, Yannick Morin, croit que «si on s’unit pour travailler ensemble, si on trouve des solutions, ça va être beaucoup plus facile de passer à travers que de signer des pétitions».

L’industrie touristique rappelle que la Santé publique a promis de remettre en place les contrôles routiers si la situation l’exigeait. Les attraits touristiques ne peuvent pas survivre uniquement avec les Nord-Côtiers, estime-t-on. Il faut un équilibre entre la santé et l’économie.

«Je ne veux pas dire qu’on doit mettre l’économie au-dessus de la santé, mais je crois qu’il y a vraiment une manière de faire les deux», a fait savoir l’autre co-président de Tourisme Côte-Nord, John Pineault.