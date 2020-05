À 18 ans elle se dévoue pour les aînés en CHSLD

Samuelle Vézina n’a que 18 ans et a choisi d’aller aider dans un CHSLD en raison de la crise actuelle. Même si la situation est tendue et que le travail est physiquement difficile, la jeune femme vit son expérience de la plus belle des façons.

«Au début j’étais assez craintive par rapport à ce que tout le monde disait, mais ce n’est finalement vraiment pas comme je pensais», explique-t-elle en entrevue au Québec Matin sur LCN.

En tant qu’aide de service de nuit, elle travaille de 23h30 à 7h30. Elle change des culottes d’incontinence une bonne partie de la nuit, elle va voir les bénéficiaires quand ils se lèvent, mais ce qu’elle fait le plus est de les réconforter.

«Dans un CHSLD la nuit, la peur et l’anxiété se font ressentir sur toute l’aile. Les résidents ont peur, peur de partir dans des conditions assez déplorables, mais surtout peur de partir seuls dans une chambre beige. Mon rôle est de venir leur dire qu’ils ne seront pas seuls, qu’ils ne partiront pas sans personne à leur chevet pour leur dire que tout est correct», a détaillé la jeune aide dans une publication sur sa page Facebook.

Complice avec une dame de 103 ans

Elle raconte aussi s’être fortement attachée à une dame de 103 ans. «Nous avons bâti une relation complice qui me rend très fière.»

Appelée par la dame vers 6h du matin lors de son quart de travail, Samuelle a eu un échange particulièrement marquant avec l’aînée.

«Dès que je suis rentrée elle m’a dit : ‘’mon petit coeur, j’ai envie de mourir, mais j’ai peur.’’ De quoi avez-vous peur madame? J’ai peur d’être toute seule et d’avoir mal’’, a répondu la centenaire.

Du haut de ses 18 ans, Samuelle Vézina n’avait jamais eu à réconforter une personne d’une manière aussi personnelle et importante.

«Je lui ai dit: ‘’ma chérie, je vous promets que vous ne serez pas seule, il ne faut pas avoir peur d’avoir mal, tout va bien se passer, je serai-là. La dame m’a fait le plus beau et le plus sincère des sourires que j’ai vus. Elle m’a pris la main, m’a donnée un gros bec mouillé et m’a dit: ‘’aweille mon coeur, couche-moi je suis fatiguée’’. J’ai ri, je l’ai bordée pendant 10 min et lui ai flatter la tête» détaille l’aide de nuit.

Elle en convient, le travail en CHSLD est difficile, mais il est aussi enrichissant.

«C’est beau de voir des gens sourire, des gens rire et des gens s’attacher à nous. Je suis épuisée et des fois je vois des choses que j’aimerais mieux ne pas voir, mais c’est la vie pis des fois la vie ce n’est pas beau. Je suis fière de faire ce que je fais et je souhaite à tout le monde d’avoir un jour la fierté que j’ai en ce moment», conclut-elle.