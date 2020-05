Assouplissement des règles : augmenter la qualité de vie, réduire les risques

Les personnes âgées de 60 à 70 ans et plus, qu’ils habitent à domicile ou dans une résidence privée pour aînés, pourront recommencer à sortir. À condition qu’il n’y ait pas de cas de COVID-19 là où ils habitent, bien entendu.

Selon le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda, cette initiative aidera à préserver la santé physique et mentale des aînés.

Un gériatre au CHUM et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Dr Fadi Massoud, y va d’une mise en garde concernant cette «mesure d’assouplissement» instaurée mercredi pour les personnes fragiles en isolement.

«C’est sûr que le risque de complication augmente avec l’âge, a-t-il prévenu sur les ondes de LCN. Mais l’âge n’est qu’un facteur parmi tant d’autres.»

De plus, les mesures sanitaires devront être prises très au sérieux par les personnes qui vivent en résidence.

«Il faut le faire selon les critères de prévention d’infection desquels il ne faut pas s’éloigner. Même avec les mesures d’assouplissement», a-t-il insisté.

La comorbidité, la présence d'un ou de plusieurs troubles associés une maladie qui mettent une personne à risque, est aussi à considérer.

«C’est surtout ça qu’on veut éviter. On veut balancer la liberté, la qualité de vie et le risque de complications si jamais on contracte cette maladie.»

Mais le risque dans le groupe d’âge visé varie d’un individu à l’autre, comme le nuance le Dr Massoud.

«Il y a plus de risque de complications chez les 70 ans et plus que chez les 60 ans, mais une personne de 70 ans en forme n’a probablement pas de risque malgré tout.»

Autre mesure annoncée, les résidants des résidences de personne âgées pourront errer sous supervision à compter de lundi et pourront voir les membres de leurs familles, à condition que la distanciation soit respectée.

Dr Massoud est d’avis que ce privilège est essentiel pour les personnes en confinement de façon solitaire. Tant sur le plan physique que psychologue.

Il ajoute aussi que les personnes «relativement lucides et autonomes sont en mesure de respecter» les consignes de prévention, même qu’elles méritent de profiter du beau temps et s’activer physiquement après un confinement de plusieurs semaines.

«Ça fait tellement de semaines qu’on répète ces mesures de distanciation et je crois que c’est un risque calculé si on respecte toutes ces mesures.

«Ce sera une amélioration de leur qualité de vie, qui a été échaudée ces dernières semaines.»