Des Algonquins demandent que la SQ applique ses résolutions

La Première Nation de Long Point demande au gouvernement de François Legault que la Sûreté du Québec puisse faire respecter ses mesures d’urgence pour lutter contre la COVID-19 sur son territoire situé en Abitibi-Témiscamingue.

Inquiet face à une éventuelle propagation de la COVID-19, le conseil de cette communauté algonquine estime que Québec doit adopter un décret pour donner le pouvoir à la SQ de faire respecter le plan des mesures d’urgence à Winneway. C’est le cas d’un couvre-feu imposé de 22h à 6h, d’un contrôle des accès de la communauté, ainsi que de l’imposition d’un isolement obligatoire dans certains cas.

La Première Nation, qui n’a pas de corps policier, a décrété l’état d’urgence, le 29 mars, demandant également au gouvernement du Québec son aide, ce qui a été fait rapidement puisqu’il y a une autopatrouille avec deux policiers qui assure la sécurité publique. Un poste de commandement a aussi été établi dans les anciens locaux du Conseil.

Sauf que certaines personnes refusent de respecter les consignes et comme ce territoire n’est pas officiellement une «réserve», les résolutions du Conseil ne peuvent pas être appliquées par les policiers de la SQ, explique-t-on.

Le Conseil s’est donc tourné vers Québec, le 26 avril, pour lui demander d’adopter rapidement un décret. «La situation est urgente, on ne peut plus attendre», a fait savoir le chef Steeve Mathias, estimant que cette option était la plus rapide.

Le Conseil n’écarte toutefois pas la possibilité de faire appel à d’autres corps de police autochtones, ou à l’armée. Une demande a d’ailleurs été faite aux Mohawks de Kahnawake, afin de solliciter l’assistance des Peacekeepers.

«Je sais que des policiers autochtones comme ceux de Kahnawake respectent l’autorité légitime d’un gouvernement de Première Nations. Ce serait une solution pour assurer le respect de nos mesures et la sécurité de notre population», a soutenu le chef Mathias.

Il a précisé qu’Ottawa a consenti à répondre à son appel à l’aide qui se traduira par l’acquisition de roulottes permettant d’accueillir en isolement des personnes en attente de résultats ou qui sont contaminées par la COVID-19.