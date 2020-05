Des jeunes qui s'impliquent dans les CHSLD

Ils sont jeunes, motivés et surtout très fiers de pouvoir aider le personnel qui en arrache dans un CHSLD.

Expérience de vie unique. À 18 ans, Christophe s'est amené en renfort dans un CHSLD de Saint-Eugène. «Je suis fier d'aider moi aussi dans les CHSLD», dit le jeune homme.

Même s’il est affecté à l’entretien ménager, il remarque que sa contribution aide grandement.

«Je peux aider les aînés même si je suis au ménage. Pendant que je nettoie une table: "Oh, il y a quelque chose à la madame ici!" Je vais aller lui donner. Elle est bien contente. Je peux les faire sourire à ma manière aussi», avance Christophe.

Même scénario pour sa collègue Jeanne, heureuse de faire une différence.

«C'est une expérience gratifiante. On sort de là le soir et on est heureux d'avoir mis du soleil dans les journées de ces personnes-là», raconte-t-elle.

Confrontés à une réalité de la vie qu'ils n'auraient jamais connue, n'eût été la pandémie. Entretien ménager, buanderie, aide de service ou en cuisine, leur apport permet au personnel en place de souffler un peu.

«Le manque de personnel est criant ces temps-ci. Donc, c'est sûr que d'avoir des jeunes qui viennent nous aider, ça donne un souffle un peu à l'équipe qui est déjà là», confie une employée de la résidence.

Le répit est bienvenu et l’aide permet aux préposés et infirmières la possibilité de consacrer plus de temps aux résidents, ajoute-t-elle.

Appel aux autres jeunes, aucune expérience n’est requise pour être acceptée.

«En plus que là, ils sont tout seuls, tu apportes une aide. Plus tard, nos enfants et nos petits-enfants vont nous demander ce qu'on a fait pendant la pandémie. Eh bien, je suis allée aider», lance Jeanne, sourire aux lèvres.