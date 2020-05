Deux jeunes automobilistes roulaient à plus de 200 km/h sur la route 132 près de Matane

Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté deux jeunes chauffards, dont l’un a moins de 18 ans et n’avait qu’un permis probatoire, pour avoir roulé tous les deux à une vitesse ahurissante de plus de 200 km/h sur la route 132, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les conducteurs imprudents ont été repérés vers 16 h, mardi, par un policier qui menait une opération de contrôle de la vitesse à Baie-des-Sables.

Sur la route provinciale où la vitesse est limitée à 90 km/h, les deux hommes originaires de Matane, qui se connaitraient, «se suivaient sur une certaine distance» chacun dans un véhicule et en compagnie d’un passager, a expliqué le porte-parole de la SQ Claude Doiron.

L’automobiliste mineur, dont l’âge n’a pas été précisé, a reçu un constat d’infraction de 957 $ et 24 points d’inaptitude. Le conducteur du second véhicule, âgé de 19 ans, a reçu une amende de 2058 $ et 24 points d’inaptitude. Leurs permis de conduire ont été suspendus pour une période de sept jours.

Dans les deux cas, les passagers, qui avaient un permis de conduire en règle, ont pris le volant après l’intervention de la police.

Les deux jeunes hommes ne semblaient pas faire une course, mais l’enquête policière se poursuit et cette hypothèse n’est pas exclue, a dit M. Doiron.

«La différence entre les deux amendes s’explique par le fait que pour une personne d’âge mineur, le montant des amendes est différent au code de la sécurité routière et aussi par le fait que dans le cas présent, les vitesses enregistrées étaient légèrement différentes bien qu’au-dessus de 200 km/h quand même dans les deux cas», a précisé le policier.

Depuis le début du confinement, la SQ a diffusé plusieurs communiqués pour dénoncer de grands excès de vitesse à travers la province, ce qui donne l’impression que ce type d’infraction est en hausse. Toutefois, selon M. Doiron, rien n’indique que c’est le cas.