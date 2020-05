Du mobilier pour vétérinaires aux lavabos mobiles

Une entreprise de Sherbrooke spécialisée dans la fabrication de mobilier pour les cliniques vétérinaires a décidé de réorienter sa production dans le contexte de la pandémie.

Ainsi, Vétérinov produit désormais des stations mobiles de lavage de mains, qui peuvent être déployées dans les commerces à l'attention des clients.

Certains commerces d'alimentation de l'Estrie utilisent déjà ses premiers prototypes: une station avec deux éviers et un séparateur servant d'écran protecteur.

Pour les endroits où la circulation est plus dense et le nombre d'utilisateurs plus élevé, les stations de lavage peuvent comprendre jusqu'à six lavabos.

Elles peuvent être installées pour un usage temporaire... mais aussi sur une base permanente.

Il y aurait un grand intérêt pour ce type d'équipement; l'entreprise dit avoir une capacité de production d'une centaine d'unités par semaine.

- Avec les informations de Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles