GPS et 5G: les ministres de Trump pas sur la même fréquence

Il y a de la friture sur la ligne du gouvernement Trump dans un dossier stratégique de systèmes de télécoms 5G, certains ministres soutenant publiquement une décision du régulateur des télécoms (FCC) à laquelle le Pentagone, avec d'autres, s'oppose avec véhémence.

Les cinq membres de la Federal communication commission (FCC) ont approuvé fin avril l'attribution à une société d'une soixantaine d'employés, Ligado, de fréquences proches de celles du GPS pour développer des systèmes destinés à la 5G.

Cette décision a reçu le soutien public de deux proches du président Donald Trump, le ministre de la Justice William Barr et celui des Affaires étrangères Mike Pompeo.

Mais le ministre de la Défense Mark Esper, la Nasa, le département du Commerce et celui de la Sécurité intérieure, ainsi que les principales compagnies aériennes américaines, sont fermement opposés à cette décision.

Mercredi, plusieurs responsables du Pentagone ont plaidé devant une commission du Sénat contre la décision de la FCC, estimant que l'utilisation par Ligado de cette bande passante va perturber le fonctionnement du GPS utilisé aussi bien par les militaires que par les services d'urgence, les transports et même les services financiers.

Ils ont expliqué que la réception du signal actuel du GPS, transmis par satellite et faible à son arrivée, serait perturbée par le signal terrestre que Ligado se propose de mettre en place, qui sera trop bruyant.

«Il y a trop d'inconnues et les risques sont trop grands pour permettre aux systèmes de Ligado d'aller de l'avant au vu de l'impact opérationnel sur le GPS», a déclaré le chef des technologies de communication au Pentagone, Dana Deasy.

Dénonçant cette décision prise un dimanche et annoncée trois jours plus tard, le sénateur républicain James Inhofe, a jugé qu'«interférer avec le GPS aurait un impact sur notre économie toute entière (...) au profit d'une seule entreprise et de ses investisseurs».

Le sénateur républicain, qui préside la commission des Forces armées du Sénat, a indiqué avoir évoqué la question avec M. Trump et a «assuré» que le président américain ignorait l'impact possible des activités de Ligado sur le GPS.

Le Pentagone va faire appel auprès de l'Administration nationale des télécommunications et de l'information (NTIA), l'agence fédérale qui gère les fréquences radio utilisées par l'armée et le gouvernement, qui a le pouvoir de forcer la FCC à revenir sur sa décision, a indiqué M. Deasy.