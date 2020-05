La métropole continue à tarauder Mario Dumont qui est grandement préoccupé par l’augmentation des cas de Montréalais infectés par la COVID et des décès qui en résultent. Selon lui, l’ouverture des commerces de détail envisagée pour le 19 avril doit être encore repoussée.

«La frustration des commerçants va devenir de plus en plus grande, mais il faut que l’on reprenne le contrôle à Montréal. La courbe ne s’aplatit pas. On n’a pas le début du commencement d’un signe que la courbe redescend», souligne notre commentateur politique.

Que se passe-t-il à Montréal pour que l’on n’ait pas le contrôle se questionne Mario Dumont qui craint une flambée de cas dû à un relâchement des mesures chez les gens.

«Ce n’est pas un relâchement de 100% de la population, mais s’il y a un relâchement de 10-15% de la population, c’est assez pour conserver la propagation du virus et en empêcher la reprise du contrôle.»

«Je le répète, il faut prolonger la fermeture des commerces à Montréal et aller à l’essentiel: la nourriture et la pharmacie», reconnaît Mario Dumont qui sait que ses propos font «capoter les gens».

D’ailleurs, il reçoit des messages à ce sujet, dont un qui l’a fait sourire. «Quelqu’un m’a écrit pour me dire: "J’ai des trous dans mes bas, qu’est-ce que je fais?" Commandes-en en ligne! lance-il. Le vêtement est censé être fermé. Les commerçants de bas, de vêtements dans la métropole ont seulement le droit de vendre en ligne», tranche-t-il.

Mario Dumont se dit inquiet pour Montréal. «Aucun signal ne nous permet d’être optimistes.»

