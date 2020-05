Jean-François Gosselin s’interroge sur la pertinence du 3e lien

Fervent défenseur du projet de troisième lien depuis des années, Jean-François Gosselin affirme aujourd’hui que dans le contexte de crise actuel, on doit réévaluer sa pertinence, comme celle de tous les grands projets.

«Je pense qu’il va falloir qu’on réfléchisse sérieusement à tous les grands projets au Québec», a-t-il affirmé mercredi, en entrevue au Journal. «Là-dedans, j’inclus le tramway, j’inclus le troisième lien aussi. Dans la région de Québec, c’est deux gros projets majeurs. Il faut réfléchir et se requestionner sur la pertinence, les impacts et les coûts.»

M. Gosselin a toujours été un fervent partisan de cette infrastructure et en avait fait son principal cheval de bataille lors de la dernière élection municipale, en 2017. Mais selon lui, «le contexte est complètement différent» maintenant. La crise actuelle, exceptionnelle et sans précédent, le force à la réflexion.

Il est particulièrement ébranlé par l’hécatombe qui frappe la population des aînés ces jours-ci. «Ça vient me chercher, ça me touche de voir ce qui se passe». Il entend le message du premier ministre François Legault, qui insiste depuis plusieurs jours sur l’importance de prendre soin de nos aînés.

«Tous les jours on entend qu’il y a une centaine de morts au Québec. Des aînés. Des gens qui ont construit le Québec. Les familles sont décimées. Ce sont des tragédies.»

Ainsi, les priorités devront évoluer. La santé et les soins de nos aînés devront selon lui se retrouver au sommet de la liste. «Le premier ministre nous parle des infrastructures, du manque d’espace dans les bâtiments, du manque de personnel et du manque d’équipement. Il y a une centaine de décès par jour. Il faut prendre le temps de réfléchir et de s’enligner sur les bonnes priorités.»

Et si on s’attaque à la refonte de tout le système d’hébergement pour les aînés, il faut s’attendre à des coûts majeurs. «Les contribuables paient déjà des taxes, des impôts. On en paie déjà beaucoup. À un moment donné, tout ça a une limite. C’est une question de priorités. On doit faire une réflexion sérieuse sur tous les grands projets», conclut-il.