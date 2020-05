La réouverture des écoles repoussée dans la MRC de Joliette

Le CISSS de Lanaudière a décidé, mercredi, de repousser la date de réouverture des écoles primaires dans la MRC de Joliette en raison de la virulence de la pandémie dans cette région.

Puisque Joliette et ses environs ne se trouvent pas dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ses écoles devaient rouvrir le 11 mai prochain.

Or, la MRC affiche présentement un taux de 667 infections par 100 000 habitants, s'est inquiété mercredi le directeur de la santé publique de Lanaudière, le Dr Richard Lessard, lors d'une conférence de presse rapportée par les médias locaux.

Plus précisément, les dix municipalités de la MRC cumulaient 496 personnes contaminées par le coronavirus en date de mercredi, dont plus de 200 à Joliette et plus d'une centaine à Saint-Charles-Borromée. Pourtant, six jours plus tôt, le 30 avril, la MRC ne comptait que 421 cas.

Compte tenu des preuves de transmissions communautaires dans la région, la santé publique locale a donc ordonné que la MRC de Joliette soit considérée comme si elle faisait partie de la CMM.

Les écoles devraient donc y rouvrir le mardi 19 mai, au lendemain du congé de la fête des Patriotes, si la date prévue pour la CMM ne change pas d'ici là.