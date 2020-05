L’achat de véhicules est devenu très populaire sur internet

La vente en ligne connaît un succès jamais vu en cette période de confinement. Et pas seulement pour des petites dépenses, c’est vrai aussi pour les gros investissements. L’achat de véhicules sur Internet est très populaire ces temps-ci.

Avril est un mois à oublier pour les concessionnaires automobiles, fermés durant tout le mois en raison de la pandémie. Mais cette période aura tout de même eu l’avantage de populariser le système de vente en ligne, qui était déjà en place mais peu utilisé.

«On a reçu beaucoup d’appels ou de contacts sur Internet de gens qui avaient besoin d’un véhicule. Et même avec l’ouverture des salles de montre, ça demeure populaire », indique Dominique Émond, directeur marketing du Groupe Beaucage.

Cette entreprise offre un service en ligne complet, du choix des accessoires, au financement jusqu’à la livraison à domicile. «Nous aurons bientôt un site transactionnel. Ça a accéléré le développement technologique. Tout ça est là pour rester», mentionne M. Émond.

D’autres concessionnaires offrent aussi ce service et constatent également un mouvement de la clientèle, comme chez Sherbrooke Honda.

«Il y a effectivement des gens qui achètent un véhicule sans l’avoir essayé avant. Nous avons une politique de retour dans les trois premiers jours si ça ne fait pas l’affaire », précise Bobby Germain Richard, conseiller aux ventes.

Et pour ceux qui tiennent à faire un essai routier, c’est possible en portant un masque et des gants. L’habitacle est désinfecté avant et après chaque essai.