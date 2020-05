Les Etats-Unis engagés dans une «guerre longue et difficile»

Les Etats-Unis sont engagés dans une «guerre longue et difficile» contre le coronavirus, a prévenu mercredi un expert sanitaire, appelant notamment le Congrès à définir une «stratégie globale» pour freiner la pandémie.

«Notre guerre contre la COVID-19 sera longue et difficile et jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, nous devons avoir une stratégie globale» pour «sauver des vies et restaurer l'économie», a déclaré Tom Frieden, qui était directeur des Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) sous Barack Obama.

Il s'exprimait devant une commission de la Chambre des représentants qui étudie la réponse du gouvernement américain face à l'épidémie.

«Aussi mauvais que cela ait été jusqu'à maintenant, nous en sommes juste au début», a-t-il ajouté.

AFP

Plus de 1,2 million de personnes ont été contaminées et la COVID-19 a fait plus de 71 000 morts dans le pays, selon les données de l'Université Johns Hopkins.

Selon M. Frieden, la barre des 100 000 morts pourrait être franchie d'ici la fin mai.

«Jusqu'à ce que nous ayons un vaccin efficace, à moins que quelque chose d'inattendu arrive, notre ennemi viral sera avec nous pendant de nombreux mois, ou des années», a estimé M. Frieden, qui avait dirigé la lutte contre le virus Ebola.

Tom Frieden, patron de l'organisation Resolve to Save Lives, a reconnu l'impatience des Américains à reprendre une vie normale, alors que plusieurs Etats rouvrent leurs économies.

Mais il a appelé à la prudence, prônant notamment une surveillance «précise et en temps réel» de l'épidémie, une campagne de dépistage «vaste et stratégique» et le développement du traçage des contacts.

Il faudra également selon lui améliorer la campagne de vaccination contre la grippe cet automne, pour éviter la surcharge en cas de seconde vague de coronavirus.

Il a réclamé un «soutien durable» et un «financement stable» du système de santé alors que le Congrès négocie un nouveau plan d'aide fédéral après avoir octroyé 3000 milliards de dollars dans la lutte contre la pandémie et le sauvetage de l'économie américaine.

L'expert sanitaire en chef du gouvernement, Anthony Fauci, doit être entendu au Sénat la semaine prochaine, mais il a été empêché par le président Donald Trump de s'exprimer devant la Chambre, contrôlée par les démocrates.