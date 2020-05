Montréal fait partie des villes en Amérique du Nord où la COVID tue le plus

C’est dans la grande région de Montréal que l’on compte le plus de cas de mortalité par millions d’habitants au pays. L’agglomération, qui englobe 82 municipalités, se classe également parmi les pires villes d’Amérique du Nord.

Selon les plus récentes données, 80% des cas positifs au Québec sont concentrés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Le taux de mortalité lié à la COVID-19 est maintenant de 720 décès par million d’habitants. La métropole se classe donc juste derrière la ville de Laval qui enregistre un taux de 750 décès (par million d’habitants).

Avec ce bilan, le Grand Montréal surpasse plusieurs grandes villes nord-américaines comme Toronton, Vancouver, Chicago et San Francisco. Seules les villes de Boston et New York ont plus de décès par million d’habitants.

Les données publiées par dans le bulletin d’information de la CMM sont mises à jour quotidiennement.

« C’est un outil de suivi, un bon planificateur pour les élus qui ont à prendre des décisions, en concertation avec Québec, sur le déconfinement ou le prolongement du confinement. D’ailleurs, il y a un achalandage rarement vu sur sa page web », explique Philippe Rivet, conseiller en recherche de la CMM.