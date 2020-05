Pétition pour garder la Côte-Nord fermée

Une infirmière du Manicouagan a lancé une pétition en ligne pour que la région de la Côte-Nord demeurer fermée pour éviter la propagation de la COVID-19.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Isabelle Hall demande au gouvernement Legault que les frontières avec les autres régions ne rouvrent pas avant qu’un vaccin ou un remède n’existe pour enrayer le virus.

« En négociation, quand on veut quelque chose, on en demande toujours plus. Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas attendre un peu et attendre de voir ce qui se passe à Montréal ? », a-t-elle expliqué lors d’une entrevue accordée à l’émission de Mario Dumont. « Il n’y a pas eu d’hospitalisation ni de décès. Nos résidences pour personnes âgées ne sont pas touchées alors pour quoi laisser entrer le virus dans notre région ? », demande-t-elle.

Depuis le début de la pandémie au Québec, 113 personnes ont été infectées par la COVID-19 sur la Côte-Nord. Aucun nouveau cas n’a été répertorié depuis trois semaines.

En prolongeant la fermeture des frontières, Mme Hall croit qu’il sera plus facile de rouvrir l’économie régionale puisque les risques de transmission communautaires demeureront faibles.

« J’aimerais que les gens comprennent que si le virus était un être humain, ce serait le plus grand tueur en série de toute l’histoire [...] Accepteriez-vous qu’un tueur en série rentre chez vous en acceptant qu’il fasse des morts au passage ? », a-t-elle lancé.

Mercredi matin, la pétition comptait plus 3800 signatures.