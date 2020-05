Postes Canada marque le centenaire d’une célèbre école de peintres

Postes Canada a annoncé mercredi le lancement d’une collection de timbres, pour célébrer le centenaire de la première exposition du groupe des Sept, une influente école de peintres paysagistes.

Le 7 mai marquera « le centenaire de la journée où les passionnés d’art canadien ont vu pour la première fois les tableaux créés par ce qui deviendrait l’un des plus grands mouvements artistiques au Canada: le Groupe des Sept », a expliqué le service postal canadien, dans un communiqué.

Inspirés par Tom Thomson, un peintre canadien qui s’est noyé en 1917, Franklin Carmichael, Lawren Harris, A.Y. Jackson, Frank Johnston, Arthur Lismer, J.E.H. MacDonald et F.H. Varley, décident de fonder le groupe des Sept et tiennent en 1920 leur première exposition à l’Art Gallery of Toronto, devenu le Musée des beaux-arts de l’Ontario.

La collection de Postes Canada est constituée de sept timbres illustrant des paysages peints par chacun de ces artistes canadiens et qui seront mis en vente à partir de jeudi.

« La pureté et l’audace avec lesquelles ils dépeignent les paysages donnent naissance à une conception unique de l’esthétisme au Canada qui influencera plusieurs générations d’artistes à venir », a souligné l’entreprise publique.

Plus de 2000 personnes ont visité l’exposition de 1920, ouverte pendant 20 jours, et durant laquelle seules cinq toiles ont été vendues.